Местные и мониторинговые Telegram-каналы заявляют об атаке украинских дронов.

Во временно оккупированном Крыму с утра 27 ноября прогремело множество взрывов — в районе Черноморского ВМУ им. Нахимова в Стрелецкой бухте, а также о "прилете" по аэродрому "Бельбек".

Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" пишет об атаке дронов на полуостров и об "успешной" работе российского ПВО. Так называемый "глава" оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку Вооруженных сил Украины, заявив в Telegram якобы они уже сбили несколько воздушных целей.

Тем не менее, оккупанты ожидают "третю волну" воздушных целей, включая не только БПЛА, но и ракеты "Нептун" и Storm Shadow.

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"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал Развожаев. Тогда как местные жители один за другим жалуются на отсутствие сигнала воздушной тревоги, из-за чего дети продолжали находиться в учебных заведениях, несмотря на взрывы.

Другие новости об атаках дронов

Ранее УНИАН сообщал, что украинские дроны атаковали завод "Тайфун" и нефтебазу в Калужской области России. Глава ЦПД отметил, что "Тайфун" изготавливает детали для комплектации ПВО, ракетных комплексов и так далее.

Кроме того, украинские БПЛА были замечены даже в Московской области. О взрывах также сообщалось над территориями Курского, Орловского и Ростовского регионов.

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