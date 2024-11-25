В Калужской области России этой ночью было шумно - силы ПВО отражали атаку дронов на нефтебазу и завод "Тайфун".
В своем Telegram-канале глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что это предприятие входит в состав военно-промышленного комплекса.
В частности, оно разрабатывает и производит радиоэлектронную аппаратуру - системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования. Кроме того, завод выпускает компоненты для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.
"Завод изготавливает детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов. "Тайфун" также занимается обслуживанием и совершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск", - пишет Коваленко.
Он добавил, что предприятие производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции различных военных систем.
Война в Украине - атаки на РФ
Украина продолжает регулярно наносить по территории врага удары.
Вечером во вторник, 19 ноября, в ряде российских областей прогремели взрывы. Сообщалось о "прилетах" на территории нескольких предприятий.
Уже ночью российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 35 БПЛА над территорией Брянской области, пять - над Смоленской, два - в небе Московской и по одному дрону над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.
А этой ночью, по словам источников, в результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины этой ночью был поражен объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ.