В городе Коломна объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России заявило о массированной атаке дронов на российские области. Они отчитываются о сбитии 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Так, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 35 БПЛА над территорией Брянской области, пять - над Смоленской, два - в небе Московской и по одному дрону над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.

Ночью о громких взрывах и сирене писали в сети жители города Коломна, что в Московской области. Через несколько часов они сообщили о повторных звуках взрывов. Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что жители Тверской области наблюдают пролет дронов прямо у них "над головами".

Атака дронов на Россию

Напомним, что вечером губернаторы Белгородской и Воронежской областей сообщили об "успешном" отражении атаки беспилотных летательных аппаратов.

В результате атаки в городе Алексеевка повреждены производственные помещения одного из предприятий, инфраструктурный объект и линия электропередач. А на одном из промышленных предприятий Каменского района начался серьезный пожар.

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