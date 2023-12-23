В то же время, вражеские ракеты не достигли своих целей.

Российские захватчики из оккупированного Крыма запускали баллистику в направлении Кропивницкого.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного марафона.

"Пока информация проверяется. С вечера были "шахеды". Было запущено 7, а затем еще 2. Девять из 9 были уничтожены. А по баллистике: с территории Крыма были запущены ракеты в направлении Кропивницкого. Предварительно: там без последствий. Скажем, эти ракеты, которые были запущены, не достигли своих целей", - сказал Игнат.

Взрывы в Украине сегодня

Как сообщал УНИАН, утром субботы, 23 декабря, в Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы.

в Кривом Роге прогремел взрыв до включения сигнала воздушной тревоги. По данным местных пабликов, в городе слышали звуки повторных взрывов.

Глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко прокомментировал информацию о взрывах в городе. По его словам, ситуация контролируемая. В Кривом Роге все хорошо. Уточнений нет.

Зато "Суспільне" сообщило о громких взрывах в Кропивницком. Впоследствии местные паблики сообщили о повторных взрывах. По данным некоторых мониторинговых каналов, на окраине города сбили российскую ракету.

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