Российские захватчики из оккупированного Крыма запускали баллистику в направлении Кропивницкого.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного марафона.
"Пока информация проверяется. С вечера были "шахеды". Было запущено 7, а затем еще 2. Девять из 9 были уничтожены. А по баллистике: с территории Крыма были запущены ракеты в направлении Кропивницкого. Предварительно: там без последствий. Скажем, эти ракеты, которые были запущены, не достигли своих целей", - сказал Игнат.
Взрывы в Украине сегодня
Как сообщал УНИАН, утром субботы, 23 декабря, в Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы.
в Кривом Роге прогремел взрыв до включения сигнала воздушной тревоги. По данным местных пабликов, в городе слышали звуки повторных взрывов.
Глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко прокомментировал информацию о взрывах в городе. По его словам, ситуация контролируемая. В Кривом Роге все хорошо. Уточнений нет.
Зато "Суспільне" сообщило о громких взрывах в Кропивницком. Впоследствии местные паблики сообщили о повторных взрывах. По данным некоторых мониторинговых каналов, на окраине города сбили российскую ракету.