Громкий взрыв прогремел в поселке, где Россия дисклокировала свои десантные корабли.

Во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы. Над Крымским мостом виден дымовой занавес.

Как сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер", в Джанкойском районе раздались звуки пусков ракет. Впрочем, через несколько минут оккупанты экстренно закрыли Крымский мост. Отмечалось, что пуски под Джанкоем - работа российской ПВО.

Затем наблюдатели сообщили о пролете ракеты над Красноперекопским районом. Неизвестно, это отражение атаки в воздухе, или ракеты летели на украинские города.

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Тем временем Крымский мост прикрыли дымовой завесой. Движение перекрывали более чем на час. После этого в Севастополе прозвучала сирена воздушной тревоги. Над городом летали российские самолеты.

Несколько минут назад проект сообщил о громком взрыве в поселке Черноморское. Именно там 10 ноября были уничтожены два десантных катера ЧФ России.

Последние новости из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым освободить будет легче, чем Донбасс. По его словам, самая сложная часть касается местных жителей, а не территорий.

Зеленский отметил, что главная проблема заключается "в сложностях с ментальным возвращением жителей Донбасса", ведь последние 10 лет в регионе продолжались боевые действия и там проходила контактная линия. При этом часть людей прошла войну и там распространен сепаратизм.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне осознают, что деоккупация Крыма неотвратима, и покидают полуостров.

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