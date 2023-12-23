В ряде южных и центральных областей раздается сигнал воздушной тревоги.

Утром субботы, 23 декабря, в Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы.

По данным сервиса alerts.in.ua, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Командование Воздушных сил предупредило о ракетной опасности в этих областях. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушных тревог.

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Как сообщает издание "Свои", в Кривом Роге раздался взрыв до включения сигнала воздушной тревоги. По данным местных пабликов, в городе слышали звуки повторных взрывов.

Председатель Криворожской РГА Евгений Сытниченко прокомментировал информацию о взрывах в городе. По его словам, ситуация контролируемая. В Кривом Роге все хорошо. Уточнений нет.

"Суспильне" сообщает о громких взрывах в Кропивницком. Затем местные паблики сообщили о повторных взрывах. По данным некоторых мониторинговых каналов, на окраине города сбили российскую ракету.

Атаки оккупантов - последние новости

В ночь на 22 декабря россияне в очередной раз запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа"шахед". Во многих регионах была объявлена воздушная тревога.

В Киеве были слышны взрывы-работала ПВО. Сообщалось, что обломки дронов упали на дом в Соломенском районе Киева. Также падение было зафиксировано в Дарницком и Голосеевском районах.

К счастью, по состоянию на 01:35 информации о погибших не было.

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