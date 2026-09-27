Россия утром ударила по Киеву дронами: есть погибший, ранены дети

В Соломенском районе обломки упали на здание учебного заведения.

Утром 27 сентября российские войска атаковали Киев. В Шевченковском районе пострадали три человека, среди них двое 16-летних подростков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Медики осматривают их и оказывают помощь. Среди пострадавших в Шевченковском районе – женщина и двое 16-летних подростков", – заявил он.

Позже Кличко добавил, что в Шевченковском районе четверо пострадавших.

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Также, по его словам, в Соломенском районе произошло попадание в нежилое здание.

КМГА сообщила, что в Соломенском районе обломки упали на здание учебного заведения. При этом в сети пишут, что Россия нанесла удар дроном по школе, поврежден центральный вход.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате очередного российского удара погиб мужчина.

"В Соломенском районе произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Пожар ликвидирован. По другому адресу в результате попадания российского БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом заведение общественного питания. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Предыдущие атаки на столицу

Как сообщал УНИАН,26 сентября россияне в очередной раз атаковали Киев беспилотниками, в результате чего в Соломенском районе произошел пожар в жилом доме и магазине, расположенном на первом этаже здания. Из дома спасли 20 человек.

В то же время в Дарницком районе произошел пожар на территории рядом со складскими зданиями, его ликвидировали. Также в Оболонском районе обломки упали рядом с жилым домом, в результате чего были повреждены и выбиты окна. Разрушений и возгорания в здании нет.

Кроме того, в Святошинском районе из-за падения беспилотников на территорию ТРЦ произошло возгорание и разрушение одного из магазинов. Пожар ликвидирован.

В Киевской области два человека пострадали в результате российских ударов.

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