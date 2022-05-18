Жителей Яворовского района Львовской области предупредили о взрывах в ближайшие несколько часов.
О них сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Жители Яворовского района! В ближайшие несколько часов вы можете услышать звуки взрывов. Это специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, прилетевших в район в ночь на вчера", – отметил он.
По его информации, ситуация в регионе контролируется.
"Угрозы местному населению нет. Помните: если есть воздушная тревога, об этом сообщают сирены, а также официальный телеграмм-канал департамента по гражданской защите Львовской ОВА "Уведомление ЦЗ". Черпайте информацию только из проверенных источников", – добавил Козицкий.
Ракетный удар России по Львовской области 17 мая
Напомним, ночью 17 мая Россия нанесла удары по Львовской области.
Сначала в городе объявили воздушную тревогу, затем появились сообщения о взрывах.
По данным командовании Воздушных Сил ВСУ, были сбиты 3 российские крылатые ракеты, которые целились в объекты инфраструктуры. Ракеты были выпущены с юго-восточного направления с моря.
Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Львову повреждена железнодорожная инфраструктура.
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