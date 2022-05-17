Глава ОВА призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ночью 17 мая Россия нанесла удары по Львовской области. Сначала в городе объявили воздушную тревогу, затем появились сообщения о взрывах.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что сегодня происходит в городе и области:

13:30 В результате ракетного удара РФ в Новояворовской общине повреждены частные дома, выбиты окна и иссечены обломками крыши и двери. Также повреждены школа, садик, амбулатория. Многие обломки упали в населенном пункте. По состоянию на 10:50 в Новояворовскую больницу не обратился ни один человек по поводу травм. Сообщил глава Новояворовской ТГ Владимир Мацелюх.

13:08 Во Львове был открыт дневной центр пребывания для детей вынужденных переселенцев. Там родители могут бесплатно оставить своих детей от 4 до 11 лет на несколько часов.

11:53 Пресконференция Kalush Orchestra во Львове началась!

11:21 Во Львове из-за дефицита топлива на АЗС сократили количество общественного транспорта. Несколько маршрутов полностью упразднили, а на некоторых уменьшили количество транспорта. В то же время, электротранспорт работает в усиленном режиме.

10:10 Одна из самых масштабных атак на Львовскую область по количеству ракет "Этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО", - рассказал мэр города Андрей Садовый. Он рассказал, что в одном из сел Яворивского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне к границе с Европейским Союзом. "Это действительно была одна из самых масштабных атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше, предугадать трудно. Поэтому ходите в укрытие!" – подчеркнул Садовый. Также он призвал не снимать "прилеты" ракет или работу ПВО

9:47 В результате ночного ракетного удара по Львову повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

9:22 Подробности о ночном обстреле Львовщины. Были сбиты 3 российские крылатые ракеты, которые целились в объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Ракеты были выпущены с юго-восточного направления с моря.

01:50 - Как сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, сработала ПВО.

"Спасибо ПВО за работу! Снова обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей", - написал он.

Козицкий уточнил, что больше информации сообщит утром. Также глава ОВА призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

01:31 - Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.

"Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто хранит наше небо! Утром дадим более точную информацию. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - отметил он.