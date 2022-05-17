Отмечается, что потерь среди личного состава ВСУ и техники нет.

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города. Во вторник, 17 мая, враг совершил обстрел Сумщины. В области зафиксировано десятки взрывов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

"Враг продолжает обстреливать со стороны Российской Федерации приграничные населенные пункты Сумщины", - говорится в сообщении.

В частности, около 9 часов утра в районе Эсмани было зафиксировано 5 "прилетов". С 9:30 до 10:00 произошло 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачей со стороны территории страны-агрессорки РФ.

Кроме того, около 10:10 было зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич.

Отмечается, что потерь среди личного состава ВСУ и техники нет.

Напомним, российские оккупанты ночью 15 мая обстреляли ракетами Сумскую область. Одна из них попала в мост через реку Клевень в Шосткинском районе. По словам главы ОВА, войска РФ уничтожили мост, потому что боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины – разбитая врагом переправа позволяла перемещаться в сторону РФ.

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