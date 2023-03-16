В последнее время участились воздушные тревоги.

В четверг, 16 марта, после 09:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета на территории Беларуси российского самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог и данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн". Тревога связана со взлетом в беларуских Мачулищах российского МиГ-31К:

"09:00. Аэродром "Мачулищи". Взлет МиГ-31К ВКС РФ".

Обновлено 09:30. Сообщают о взрывах в Сумской области. Ждем официального подтверждения информации.

Карта воздушных тревог утром 16 марта 2023

Почему в Украине участились воздушные тревоги

В Украине стало больше краткосрочных воздушных тревог, иногда они раздаются одна за другой по несколько минут. Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил это психологическим фактором: так враг хочет держать нас в постоянном напряжении. Кроме того, так военное командование РФ отчитывается Кремлю о якобы атаках на Украину, хотя часто просто запускает фальш-цели.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил: российские оккупанты начали использовать самолеты, из-за которых у нас участились тревоги, потому что застряли на фронте.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в последние дни в Украине по несколько раз в сутки объявляют масштабную воздушную тревогу, в основном связанную со взлетом истребителей МиГ-31К.

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