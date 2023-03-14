По словам Виталия Кима, россияне пытаются поразить украинскую ПВО.

В ряде городов Украины утром 14 марта объявили воздушную тревогу. Тревога означает угрозу нанесения ракетных ударов.

Карта воздушных тревог

Тревога объявлена на севере, в частности в Киеве и Киевской области, востоке и юге Украины. ОБНОВЛЕНО 11:12. Пошли "отбои".

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Видео дня

В Одесской области прогремели взрывы, сообщают местные Telegram-каналы. Отмечается, что работает ПВО. В соцсети выложили видео, как утверждается, сегодняшних взрывов.

В то же время спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал общественность не спешить с выводами: "Уважаемые граждане, пожалуйста, утолите свои эмоции. Вся информация о прилетах или сбитиях - на официальных источниках".

ОБНОВЛЕНО 10:57. Два источника LIGA.net в городе и одном из пригородов слышали взрывы, но следы работы ПВО не видели, что, однако, ничего не означает: ЗРК мог/могли сработать на другом участке. Однако третий собеседник сообщил, что видел результат работы ПВО в небе.

ОБНОВЛЕНО 11:04. По словам Виталия Кима, россияне пытаются поразить украинскую ПВО., для обстрелов южных регионов россияне начали использовать противорадарными ракетами: "Те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, - скорее всего, противорадарные. Ищут наше ПВО, а найдут только то, что сейчас без соли доедают".

Массированные удары РФ по Украине – враг изучает украинскую ПВО

9 марта россияне выпустили 81 ракету в сторону Украины, комбинируя атаку иранскими дронами. Под удар снова попали объекты критической инфраструктуры и гражданские дома.

В этот раз россияне искали размещение американской установки Patriot, которая, якобы, по информации некоторых СМИ, уже прибыла в Украину.

8 ракет рашистов до своих целей не долетели, уточнил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Их удалось вовремя обезвредить.

Массированному удару РФ предшествовал пуск россиянами так называемых "шаров-разведчиков", которые должны были выследить и пробить украинскую противовоздушную оборону.

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