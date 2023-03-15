Пострадавших в результате российского обстрела нет.

Российские войска ударили 15 марта по Харькову, попав по территории рядом со школой.

Частично повреждено здание заведения, выбиты окна. Пострадавших нет, написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях отметил, что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура.

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"К сожалению, пострадал интернат. Кроме этого, пострадал жилой дом. Сейчас наши коммунальные службы его обследуют. Убираем последствия обстрела врага", - добавил Терехов в эфире телемарафона.

Во время удара в интернате были только работники. Пострадавших среди них нет, уточнил Терехов.

Воздушная тревога 15 марта - взрывы в Харькове

Утром 15 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в частности, из-за активности российского МиГ-31К на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.

Во время тревоги был нанесен удар по Харькову. По словам главы Харьковской ОВА, под обстрел попала гражданская инфраструктура.

В течение 14 марта в Украине пять раз объявляли воздушную тревогу - наблюдалась активность вражеской стратегической авиации.

В тот же день в Одесской области прогремели взрывы - россияне выпустили в сторону южного региона противорадиолокационные ракеты, способные поражать средства противовоздушной обороны.

Кроме того, во вторник РФ нанесла удар по жилому дому в Краматорске.

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