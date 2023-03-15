Российские войска ударили 15 марта по Харькову, попав по территории рядом со школой.
Частично повреждено здание заведения, выбиты окна. Пострадавших нет, написал руководитель ОП Андрей Ермак.
Мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях отметил, что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура.
"К сожалению, пострадал интернат. Кроме этого, пострадал жилой дом. Сейчас наши коммунальные службы его обследуют. Убираем последствия обстрела врага", - добавил Терехов в эфире телемарафона.
Во время удара в интернате были только работники. Пострадавших среди них нет, уточнил Терехов.
Воздушная тревога 15 марта - взрывы в Харькове
Утром 15 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в частности, из-за активности российского МиГ-31К на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.
Во время тревоги был нанесен удар по Харькову. По словам главы Харьковской ОВА, под обстрел попала гражданская инфраструктура.
В течение 14 марта в Украине пять раз объявляли воздушную тревогу - наблюдалась активность вражеской стратегической авиации.
В тот же день в Одесской области прогремели взрывы - россияне выпустили в сторону южного региона противорадиолокационные ракеты, способные поражать средства противовоздушной обороны.
Кроме того, во вторник РФ нанесла удар по жилому дому в Краматорске.