В регионе будут уничтожать опасные предметы, отметили в ВСУ.

Сегодня, 15 марта, в Чернигове и в районе будут раздаваться звуки взрывов.

Об этом сообщает в Telegram оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины. В ОК попросили людей сохранять спокойствие.

"Сегодня с 10:00 до 12:00 на спецплощадке за городом специалистами будет проведено уничтожение взрывоопасных предметов путем подрыва", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация в Черниговской области - сегодня это стоит знать

Часть Черниговской области была под оккупацией российских захватчиков. Стоит отметить, что враги минировали территорию, на которой находились.

Сейчас Украина является одним из самых загрязненных минами и снарядами государств мира. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что будет создан центр центр гуманитарного разминирования.

Стоит отметить, что взрывоопасные предметы довольно часто уничтожают в Киевской области, и мощные звуки взрывов слышат жители некоторых районов Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: