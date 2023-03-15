Украинская система ПВО не способна сбивать ракеты "Кинжал", носителем которых является МиГ-31К.

Утро для всех областей Украины началось с объявления воздушных тревог. Как свидетельствует карта alerts.in.ua, "покраснели" все регионы из-за опасности с воздуха.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", с территории Беларуси взлетел российский "кинжалоносец" МиГ-31К:

"9:40. Аэродром "Мачулищи". Взлет МиГ-31К ВКС РФ".

Самолеты МиГ-31К – потенциальные носители ракет "Кинжал". Сейчас в Украине нет средств противовоздушной обороны, способных сбивать эти ракеты. Поэтому, когда эти борта в небе, "краснеет" вся страна.

Обновлено 10:17. Сообщается о взрывах в Харькове. Информацию подтвердил глава ОВА Олег Синегубов.

Карта воздушных тревог утром 15.03.2023

Воздушные тревоги в Украине 14 марта 2023

Как сообщалось, 14 марта в Украине была 5 раз объявлена масштабная воздушная тревога. Позже стала известна причина их объявления.

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, был зафиксирован взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс Саратовской области. Также наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ в Курскую область. Кроме того, дальний бомбардировщик Ту-22М3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении, а в Брянской области РФ и восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

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