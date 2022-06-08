Уточняется информация о повреждениях инфраструктуры.

Российская армия обстреляла приграничье Черниговской области, зафиксировано четыре взрыва.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня, 8 июня, около 13:00 часов российская армия снова обстреляла приграничье Черниговщины. Пограничники зафиксировали четыре взрыва (предварительно, из артиллерии) неподалеку Горска с направления Новые Юрковичи (РФ)", - отметил он.

Чаус добавил, что потерь среди личного состава и техники нет. Относительно повреждений инфраструктуры информация уточняется.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную ячейку на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения России.

В состав группировки входило трое представителей криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности. У них обнаружили оружие и оборудование российского спецназа.

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