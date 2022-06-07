Российское издание распространило вброс пропаганды РФ, считают в МИД Украины.

Информация, распространенная росСМИ о том, что Российская Федерация была готова остановить войну в Украине в марте во время мирных переговоров в Турции, - "откровенная ложь".

В марте в турецкой Анталье встречались глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД РФ Сергей Лавров и единственный вопрос, который на мероприятии поднимал украинский чиновник - открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Мариуполя, написал спикер нашего МИДа Олег Николенко в Facebook.

По его данным, на встрече Лавров сознался, что не имел полномочий обсуждать вопросы прекращения российско-украинской войны.

Николенко подчеркнул, что сведения, распространенные росСМИ, являются очередным вбросом российской пропаганды.

"Откровенная ложь… РФ готовит основу для дальнейшей незаконной ассимиляции захваченных районов в Херсонской и Запорожской областях, придумывая оправдание продолжению войны против Украины", - добавил спикер.

Ранее российское издание "Известия", ссылаясь на слова своего собеседника, писало, что "Москва была готова остановить "спецоперацию" еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье".

"…Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин (президент РФ - Ред.) был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение", - говорится в материале.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Москва не объявляла Киеву войну, а назвала действия своих сил "спецоперацией", в частности, для "денацификации" граждан нашего государства.

Враг сперва бомбил военные объекты, а потом обстреливал и жилье гражданских. Позже между Украиной и Россией начались мирные переговоры, однако они не привели к прекращению огня.

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