По мнению Рябцева, это существенно усложнит и надолго задержит возвращение ЗАЭС к нормальной работе.

Российские оккупанты на Запорожской атомной станции могут взорвать высоковольтные линии электропередачи, чтобы на годы сделать невозможным эксплуатацию станции. Об этом сказал эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Предполагаем, что россияне могли и скорее всего заминировали высоковольтное оборудование, обеспечивающее присоединение Запорожской станции к объединенной энергетической системе Украины", - сказал он.

"В случае опасности для себя, когда они будут оттуда "драпать", то они будут пытаться взорвать это высоковольтное оборудование", - добавил эксперт.

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По мнению Рябцева, это существенно усложнит и надолго задержит возвращение ЗАЭС к нормальной работе.

Теракт на ЗАЭС - главное

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что поведение оккупантов на Запорожской АЭС свидетельствует о том, что они пытаются сделать станцию непригодной для эксплуатации, портя оборудование и технологические процессы. Таким образом, Украина может потерять возможность производить электричество на крупнейшей атомной станции Европы мощность 6 ГВт, то есть четверть от всей украинской энергетики.

По данным разведки, оккупанты разместили машины со взрывчатками возле четырех из шести реакторов и заминировали пруд-охладитель. Таким образом, технологически подготовив все для совершения теракта на станции.

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