Взрыв не представляет угрозы для населения, подчеркнули в Донецкой областной военной администрации.

В Харьковской области из-за обстрела, совершенного оккупантами в понедельник днем, 16 мая, произошел взрыв на территории склада в котором, по предварительным сведениям, хранили аммиачную селитру (используют как удобрение).

Жители севера Донецкой области "видели большой столб дыма, который мог напугать, однако причин для паники нет", написал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Чиновник добавил, что населенные пункты, которые находятся в Донецкой области, не попали в зону распространения облака.

Кириленко подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и специалисты выясняли, какой вред взрыв нанес окружающей среде.

"...Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва - в облаке, которое достигает 200-500 метров от эпицентра. Угрозы для населения этот взрыв не представляет...", - отметил глава ОВА.

Напомним, РФ 24 февраля рано утром ворвалась в Украину. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Харьков, были жертвы и пострадавшие.

В середине мая стало известно, что противник начал отводить свои войска от областного центра.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что враги на протяжении нескольких дней не обстреливали город благодаря контрнаступлению украинских военных.

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