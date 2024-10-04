Бригада вышла из Угледара с потерями, а у нескольких из 7 батальонов даже не осталось пехоты.

Бойцам 72-й отдельной механизированной бригады после выхода из Угледара отдали приказ без отдыха снова занимать позиции. Об этом в соцсетях сообщает военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова.

В то же время, по ее словам, на соседних позициях находится 123-я отдельная бригада территориальной обороны, которая должна была поддержать 72-ю ОМБр в Угледаре, но бойцы "просто отказываются заходить", а пехота "где-то разбежалась". Как рассказала корреспондентка, 72-я бригада вышла из Угледара с потерями, а в нескольких из 7 батальонов даже не осталось пехоты:

"Теперь, в таком состоянии бригада должна становиться на ЛБЗ (личные боевые задачи - УНИАН). Думаю, представляете, какое морально-психологическое состояние бойцов. Даже командиры пишут рапорты об отстранении их от командования".

Выход ВСУ из Угледара

2 октября стало известно, что Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области. Как сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

Как отметили военные, в попытке любой ценой взять город под контроль враг "сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины".

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