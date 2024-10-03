Угледар свои задачи выполнил, оттуда враг не смог развернуть свое наступление, - Тимочко

Он сказал, что дальнейшее расположение бойцов по линии обороны будет зависеть от многих факторов и призвал политиков к информационной тишине.

Оборона Угледара свои задачи выполнила однозначно, враг из города не смог развернуть свое наступление. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Киев24.

Он отметил, что Угледар - это была важная точка для нашей обороны, потому что город находится на высоте и имел в целом хорошие "географические и технические особенности". Захват города был для врага не первоочередной задачей, это рассматривалось как общее наступление по линии Угледар-Курахово-Покровск.

"И враг будет пытаться поэтапно двигаться в этом направлении в зависимости от имеющихся ресурсов. Сейчас враг, даже зайдя в Угледар, не смог развернуть свое наступление, как это было в свое время в Авдеевке. Поэтому Угледар свои задачи выполнил однозначно", - сказал Тимочко.

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Он не рассказал, на какие позиции отошли украинские защитники из Угледара, объяснив, что это может использовать враг. По словам Тимочко, давно было понимание, что возможно придется отходить из Угледара на новые оборонительные рубежи, поэтому к такому сценарию тоже готовились.

"После выхода из Угледара расположение бойцов по линии обороны напрямую зависит от того, насколько у нас там есть силы, средства, которые мы сможем задействовать, и насколько местные органы власти, которые отвечали за третью линию фортификаций, качественно и эффективно организовывали ее во взаимодействии с военными", - отметил он.

Тимочко подчеркнул важность информационной тишины в таком вопросе.

"Пример Авдеевки. Не успели бригады 3-й Штурмовой выдвинуться на усиление наших сил под Авдеевкой, а также для организации отхода, как все колокола политиков, депутатов трубили, куда выдвигается бригада, какие маршруты, откуда сняли, когда прибудет, какие будет занимать позиции, какие линии обороны сделаны и не сделаны. И этот политический кавардак, собственно, причинил вред в том случае. И это ничему не научило. Эта истерия вокруг 72-й бригады в Угледаре. Хотя 72-я бригада не единственная, которая занималась обороной. Но снова начали вмешиваться в кадровые вопросы, в организационные вопросы бригады. Это все привело к безумному вреду. Поэтому мы должны с очень большой осторожностью относиться к определению следующих рубежей", - подчеркнул Тимочко.

По словам председателя Совета Сухопутных войск, враг после захвата Угледара может планировать наступление на Запорожском направлении и там уже наблюдается активизация в районе Старомайорска. Также россияне могут использовать силы Угледарского направления для усиления своих войск в районе Покровска, или выстраивать другие маршруты.

"Враг имеет свои замыслы планирования, у нас есть свои замыслы. Кто кого переигрывает мы будем видеть в ближайшие моменты. Важно, чтобы сейчас, когда приковано внимание к Угледару, чтобы политики свои аппетиты и амбиции умалили и не мешали военным, не заставляли военных принимать политические вопросы в угоду им. Потому что политики будоражат общество и таким способом оказывают давление на военных, заставляя их очень часто принимать решения, которые, возможно, для политиков и политически важны, но вредны для проведения, организации что боевых действий, что наступательных. Курское наступление ВСУ - лучший пример", - сказал Тимочко.

Выход ВСУ из Угледара

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 октября, оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" информировала о выходе Силы обороны Украины из города Угледар Донецкой области.

Сегодня Тимочко в эфире телемарафона сказал, что выход украинских защитников из города Угледар можно считать централизованным. Оккупационные войска были истощены, чтобы быстро преследовать ВСУ во время выхода.

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