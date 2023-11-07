Один из беспилотников даже остался невредимым, но все "растерял по дороге".

На одном из направлений украинские защитники предотвратили попадание в намеченные цели четырех вражеских дронов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что на Запорожском направлении с помощью антидронового ружья пограничники обезвредили четыре вражеских FPV-дрона.

"Смертоносных "птичек" защитники обнаружили по их "звучанию". Три БПЛА, под действием ружья, потеряли управление и сдетонировали во время приземления", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, еще один дрон-убийца, который "на борту" нес заряд со взрывчаткой, мастерские пограничники отправили "на мягкую посадку". Как уточнили в ГПСУ, этот беспилотник остался невредимым, но смертоносный груз "растерял по дороге". Пограничники говорят, что смогут его наладить и использовать против российских захватчиков.

"После незначительного технического обслуживания будет "звучать" как новенький, уже рядом с украинскими квадриками", - уверяют украинские защитники.

Пограничники уничтожают вражеские дроны

Напомним, недавно пограничники на Запорожском направлении устроили охоту на вражеские дроны. Им удалось посадить три нашпигованных взрывчаткой FPV-дрона, которые атаковали позиции ВСУ.

Ранее на юге пограничник "Джокер" обезвредил дрон, когда тот, снаряженный самодельным взрывным устройством, атаковал украинские позиции.

А на Запорожском направлении вражеская "стая" атаковала позиции ВСУ, но пограничник "Француз" не позволил захватчикам осуществить задуманное.

Вас также могут заинтересовать новости: