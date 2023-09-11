FPV-дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, нес смертельную угрозу защитникам.

На Запорожье украинские защитники удачно справились со "стаец" дронов, которые атаковали их позиции. Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении ГПСУ, на Запорожском направлении стая вражеских "птичек" атаковала позиции защитников.

"FPV-дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, нес смертельную угрозу защитникам, однако антидроновое ружье пограничника на псевдо "Француз" помешало планам противника. Но на этом "ордынцы" не успокоились...", - рассказали пограничники.

Отмечается, что следующий беспилотник-убийца был обнаружен по характерному звуку, после чего "Француз" при поддержке собрата псевдо "Пугач" вступил в бой с БПЛА.

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"Убийца" был не сам, а со стаей дронов-камикадзе. Попав в зону действия антидронового ружья первый коптер потерял ориентировку и сдетонировал в воздухе, второго ожидало то же участие. Третьего коптера защитники приземлили так удачно, что ВОГ не сдетонировал", - говорят пограничники.

Сбивание дронов украинскими защитниками

На юге Украины пограничник на псевдо "Джокер" удачно приземлил вражеский беспилотник. В частности, FPV-дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, атаковал позиции ВСУ, а Джокер с помощью антидронового ружья ювелирно приземлил вражескую "птичку". Трофейный коптер после ремонта планировали вернуть на позиции захватчиков, но"на стороне добра".

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