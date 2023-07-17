Джокер с помощью антидронового ружья сломал вражеские планы-он ювелирно приземлил "птичку" захватчиков.

На юге Украины пограничник на псевдо "Джокер" пополнил коллекцию трофейных вражеских беспилотников. Как сообщает пресс-служба ГПСУ, FPV-дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, атаковал позиции защитников Украины.

Отмечается, что Джокер с помощью антидронового ружья сломал вражеские планы – он ювелирно приземлил "птичку" захватчиков.

"Трофейный коптер теперь будет служить на стороне добра. Украинские воины планируют вернуть его на позиции захватчиков, но последним это не очень понравится, и жаловаться, надеемся, будет некому", - отмечают пограничники.

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Другие трофеи пограничников-детали

Недавно на юге Украины пограничник с позывным "Джокер" сбил очень опасную вражескую "птичку" -FPV-дрон, снаряженный боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета. Дрон "сел" - в нескольких метрах от украинских военнослужащих. Дрон при "посадке" не получил повреждений, а боеприпас не сдетонировал.

Также, на юге, пограничник псевдо "Музыкант" мастерски обезвредил беспилотник, который захватчики направили по украинской территории. Дрон, оборудованный двумя навесными системами сброс ВОГ-17, военнослужащий обнаружил на слух.

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