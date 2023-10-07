Вражеские беспилотники пограничники приземлили антидроновым ружьем на Запорожском направлении.

Пограничники с позывными "Одесса" и "Бодян" устроили охоту на вражеские дроны, которые начинены взрывчаткой. Об этом сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ.

"На Запорожском направлении пограничники псевдо "Одесса" и "Бодян" устроили настоящую охоту за вражескими коптерами и посадили три нашпигованных взрывчаткой FPV-дроны, которые атаковали позиции защитников. Вражеские БПЛА ребята приземлили антидроновым ружьем, которое за считанные минуты внесло коррективы в их планы", - рассказали в управлении.

Отмечается, что в отношении одного из дронов-убийц пограничники применили еще и стрелковое оружие, чтобы тот "не смог убежать". Охотники за коптерами отбили настырной "птичке" несколько пропеллеров и посадили ее на безопасном расстоянии от позиций. Во время посадки ВОГ выпал и сдетонировал, а пограничники успели отвлечь опасные последствия.

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В управлении отмечают, что на счету "Одессы" и "Бодяна" уже пять уничтоженных вражеских "птичек".

Противодействие российским беспилотникам-новости

Напомним, на юге пограничник "Джокер" приземлил вражеский беспилотник, когда тот, снаряженный самодельным взрывным устройством, атаковал позиции ВСУ. Джокер с помощью антидронового ружья ювелирно приземлил "птичку".

Также на Запорожском направлении стая вражеских "птичек" атаковала позиции защитников, но пограничник на псевдо "Француз" помешал планам противника. Уже следующий беспилотник-убийца был обнаружен по характерному звуку, после чего "Француз" при поддержке собрата псевдо "Филин" уничтожили БПЛА.

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