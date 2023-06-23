Он пытался вытащить своего раненого командира.

На войне в Украине погиб украинский спортсмен Алексей Слющенко.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Многократный чемпион Украины по бодибилдингу и пауэрлифтингу служил в разведподразделении 123-й бригады территориальной обороны.

По словам побратимов, 5 июня Алексей участвовал в операции на днепровских островах, вблизи Херсона. Он получил смертельное ранение, когда пытался вытащить своего раненого командира.

Видео дня

Что известно об Алексее Слющенко

Сестра спортсмена обнародовала на сайте президента петицию с просьбой присвоить ему звание "Героя Украины". Мужчина был известным тренером.

В 2012 году он получил звание чемпиона мира по пауэрлифтингу в Праге под флагом Украины. Алексей стал чемпионом Украины по бодибилдингу в 2018, 2019, 2021 годах, а также серебряным призером чемпионатов Украины в 2019, 2021 годах. Многократный чемпион Украины и мастер спорта Украины.

Он встал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения РФ, вступив в ряды 123-й бригады территориальной обороны Николаева. Отмечается, что он был в составе отделения, которое первым уничтожило иранский дрон "Shahed" на Николаевщине.

5 июня оккупационные войска пытались вытеснить силы обороны с днепровских островов, одновременно с проведением террористического акта на Каховской ГЭС. Всю ночь продолжалось боевое столкновение с захватчиками, которые имели численное преимущество. На следующий день на острове Белогрудов Алексей получил смертельные ранения. У него осталась маленькая дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: