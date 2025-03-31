По данным партизан, армия РФ несет новые потери благодаря собственному командованию.

Российские захватчики массово тонут на тренировках по форсированию водных преград в Херсонской области, счет уже идет на десятки.

Как сообщается в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ", об этом им сообщили агенты в 80 отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил РФ. По их данным, в подготовке к штурмам островов участвуют новобранцы из тренировочного лагеря в оккупированном Крыму:

"Солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут. Командиры даже не пытаются их спасти".

Затем захватчиков малыми группами из двух-трех человек отправляют на штурм островов, выбрасывая на берег без прикрытия и нормальной эвакуации. "В процессе отправки таких групп один командир сказал: "Ну, сейчас ваша партия закончится, и привезут следующую", - говорится в сообщении.

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Потери России в Украине

По состоянию на 30 марта, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери российских войск составляют примерно 914 000 человек.

Тем временем российские журналисты сообщают, что смогли установить имена более 100 тысяч российских оккупантов, которые пошли убивать украинцев и погибли. Список состоит только из тех российских солдат, о смерти которых сообщали публично.

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