Отмечается, что Силы обороны держат этот участок под огневым контролем.

Командованию Сил обороны юга известно, что российские оккупанты сосредоточили на Херсонщине около 300 лодок. Вооруженные силы готовы к любому развитию событий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что наличие только этих плавсредств не является признаком готовности РФ к серьезному наступлению с форсированием Днепра в районе Херсона:

"Нельзя сказать, что это какая-то серьезная угроза. Для наступления необходимо переправить и боевую технику. Для этого нужно оборудовать переправу, иметь какие-то средства. А триста лодок - на каждую посадят пять штурмовиков. Как они будут осуществлять эти переправы?".

Волошин подчеркнул, что украинские войска держат эти участок под огневым контролем. По его словам, оккупанты ежедневно совершают несколько штурмовых действий на Приднепровском направлении. "Враг пытается хотя бы зацепиться за островную зону. Ежедневно примерно 5-7 штурмов, все неудачные. Они заканчиваются потерями в личном составе и плавсредствах", - отметил он.

Видео дня

Представитель Сил обороны юга добавил, что тактика россиян больше похожа на разведывательно-поисковые действия. Так, оккупанты знают, что побережье заминировано. "Провести такую сложную операцию как форсирование водной преграды, еще и такой как Днепр, очень-очень сложно. Для этого нужна очень большая подготовка, которую трудно скрыть с современными средствами разведки", - подчеркнул он.

Волошин также рассказал, что российские оккупанты осуществляли по два-три штурма в день на остров Казацкий, однако понесли потери и не смогли закрепиться:

"Несколько дней подряд они пытаются высадиться на остров Забич. До этого полтора месяца они не вели там никакой активности. Кроме того, две последние недели они пытались провести разведку боем у Антоновских мостов - железнодорожного и автомобильного. Но все эти попытки тоже заканчивались неудачами".

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, накануне глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью западным СМИ сказал, что Россия собрала до 300 лодок, готовя операцию по наступлению на Херсон.

В Силах обороны юга объяснили, что войска РФ хотят создать на правом берегу плацдарм, чтобы заставить украинское командование перебрасывать в этот район больше сил и средств.

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