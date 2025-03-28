Подсчет по некрологам покрывает порядка 40-50% от общего количества российских потерь, что дает общее количество на урровне 200-250 тысяч убитых.

Российские оппозиционные журналисты установили поименно личности уже более 100 тысяч российских солдат, погибших на войне против Украины. Фактическое количество убитых, очевидно, существенно больше.

Поименный подсчет российских потерь, опубликованный на отдельном сайте, совместно ведут проект "Медиазона" и "Русская служба Би-Би-Си". В его основе лежат опубликованные в открытом доступе некрологи (сообщения о гибели конкретных людей) и фиксация захоронений на российских кладбищах. По такой методике на сегодняшний день установлены имена 100 001 россиянина, погибшего на войне в Украине. В их числе более 4,8 тысяч офицеров.

Журналисты подчеркивают, что эти данные не могут быть полными, поскольку не о каждом погибшем сообщается публично. По оценке самих исследователей, фактические потери, вероятно, превосходят количество установленных имен примерно в 2-2,5 раза.

Видео дня

В абсолютных цифрах лидируют Татарстан и Башкирия, откуда происходят 4,3 и 4,4 тысячи погибших соответственно. Эти регионы расположены в 800 и 1200 км от Украины.

Среди всех погибших примерно 24% приходится так называемых "добровольцев", т.е. тех, кто подписал контракт на службу в армии РФ уже во время войны, еще 16% приходится на бывших заключенных, завербованных из тюрем. На мобилизованных в сентябре 2022 года приходится 11% установленных потерь. Остальное приходится на контрактников регулярной довоенной армии и в незначительной степени на ЧВК.

Однако следует уточнить, что для 29% погибших не удалось установить их принадлежность к какой-либо из этих групп.

Потери РФ в войне против Украины

По состоянию на 28 марта, общие потери РФ в Украине, по данным Генштаба ВСУ, составили 910 тысяч человек убитыми и ранеными. Также агрессор потерял 10,4 тысячи танков, 21,7 тысячи других бронемашин, 25,3 тысячи единиц ствольной артиллерии.

Как писал УНИАН, на Курском плацдарме российская армия потеряла 740 единиц техники, что несколько меньше, чем потери ВСУ. При этом Генштаб ВСУ сообщает, что потери России в живой силе на этом направлении составили более 55 тысяч человек, в том числе 22 тысячи безвозвратно.

Вас также могут заинтересовать новости: