Речь идет об ударах по Бахчисарайскому и Джанкойскому районам.

В сети появились спутниковые снимки последствий ударов Вооруженных сил Украины по российским объектам в оккупированном Крыму.

Фотографии публикует Telegram-канал "КиберБорошно". На первой можно увидеть результат украинской атаки по позиции зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в районе населенного пункта Рубиновка в Джанкойском районе.

Отмечается, что в результате атаки уничтожена радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет". "Также на снимке можно увидеть ПУ типа 51П6 с одной ракетой, ее состояние неизвестно. И еще одну убегающую ПУ. Еще имеются следы горения, есть вероятность, что там стояли другие ПУ. Но на других снимках этой батареи видно всего две пусковых", - говорится в сообщении.

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Также канал опубликовал последствия атаки по позиции ЗРК С-400 "Триумф" в Бахчисарайском районе, произошедшей в ночь на 12 июня. "Было уничтожено РЛС 92Н6, тягач с генератором БАЗ-6306 "Вощина" и поражена ПУ 51П6. На снимке от 01.06.2024 можно увидеть этот комплекс, который стоит еще целый на этом же месте", - добавили в посте.

Удары по Крыму: последние новости

Как известно, Украина систематично поражает российские позиции на оккупированном полуострове. В последнюю неделю там неоднократно раздавались взрывы.

Как сообщали в ВСУ, в ночь на 10 июня были нанесены удары по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя и двум дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

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