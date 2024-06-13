Он назвал ликвидацию систем С-300 и С-400 "ослеплением" врага.

Уничтожение российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму это расчистка пути и для захода истребителей F-16, которые должны быть предоставлены Украине партнерами.

Об этом сказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире телемарафона, комментируя активное уничтожение российских объектов на полуострове, в частности, систем С-300 и С-400. "Это расчистка пути для того, чтобы туда заходили беспилотники, крылатые ракеты, F-16, "Миражи". Все, что угодно. Это уничтожение ПВО, они не смогут ничего видеть и ничего обнаружить", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос по поводу того, насколько близко истребители F-16 смогут подлетать к оккупированному Крыму, он отметил, что близкие подлеты имеют серьезные риски. "Россияне сейчас не могут подлетать ближе 50-60 км к линии действий нашего ПВО, то есть линии разграничения. Так же не сможем и мы подлетать. То есть эта зона 50-60 км с обеих сторон будет", - подчеркнул он.

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При этом эксперт добавил, что война - это история ошибок. "Если мы поражаем их комплекс, например С-300, С-400, то в эту дырочку мы будем прорываться дальше. То же самое, если мы где-то прозеваем и сделаем ошибку, то они будут уничтожать наш комплекс, нашу систему и будут пытаться в эту дырочку пролезть", - отметил Криволап.

Удары по Крыму: последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина активно использует ракеты ATACMS для уничтожения объектов оккупационных войск Российской Федерации на полуострове.

Forbes отмечало, что в мае украинские военные выпустили 10 ракет по базе Бельбек, уничтожив радар и две пусковые установки зенитной батареи С-400, а также повредив четыре военных самолета.

Оккупанты заменили разрушенные компоненты С-400, но Украина нанесла повторный удар. Во время этой атаки были поражены еще две батареи, находившиеся поблизости.

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