В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В одну из больниц временно оккупированной части Луганской области привезли 150 раненых наемников из российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 13 марта.

"Противник продолжает нести потери. Так, на территорию Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области на лечение привезли 150 наемников так называемой ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 710 российских оккупантов. Общие потери россиян среди личного состава с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 159 тыс. 800 человек.

По данным британской разведки, сейчас погибло около половины заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера" и отправили в Украину. Отмечается, что в последние недели Пригожин потерял доступ к российским тюрьмам из-за споров с руководством Минобороны РФ.

Ранее офицер ВСУ показал фото ликвидированных российских офицеров - капитана и лейтенанта. Один из ликвидированных захватчиков был из рядов мобилизованных.

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