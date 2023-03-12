Один из уничтоженных противников был из ряда мобилизованных, отметил "Штирлиц".

В ходе войны с Российской Федерацией в Украине ликвидированы еще два российских офицера.

Один из уничтоженных врагов из ряда мобилизованных, поделился в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (его позывной - "Штирлиц"). Украинский воин назвал фамилии ликвидированных оккупантов ("груз 200") и показал их фотографии.

"…успешно демобилизированы: капитан Александр Цыпин; лейтенант-мобик Сергей Карманов", - говорится в сообщении защитника нашей страны.

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Ситуация на фронтах в Украине - что нужно знать

Вечером 11 марта Генштаб ВСУ сообщил, что противник продолжает пытаться наступать на востоке нашей страны, потерпел поражения и понес потери. В Генштабе добавили, что главной целью врага остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Стоит отметить, что на Донбассе самые ожесточенные бои идут за город Бахмут. Западные СМИ писали, что в боях за Бахмут РФ уже потеряла до 30 тысяч своих пособников. Общие потери России в Украине уже составляют приблизительно 158 тысяч захватчиков.

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