Основные усилия россияне продолжают сосредоточивать на наступлении на пяти направлениях.

Авиация Сил обороны Украины за 13 марта нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Как сообщает Генштаб ВСУ, основные усилия россияне продолжают сосредоточивать на наступлении на пяти направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Также войска РФ не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что за 13 марта россияне нанесли 29 авиационных и 6 ракетных ударов.

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"Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

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