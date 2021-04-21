Наращивание российских войск может стать основой для противостояния, при котором Украине придется выбирать между сдержанностью перед провокациями и действиями в ответ.

Аналитики Международной кризисной группы (ICG) считают, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно.

"Численность и расположение войск, хоть и вызывают беспокойство, не соответствуют шаблону вторжения", - цитирует материал ICG "Радио свобода".

По мнению аналитиков, такое наращивание может стать основой для противостояния, при котором Украина должна выбирать между "сдержанностью перед лицом регулярных провокаций и действиями в ответ, которые Москва может использовать как оправдание для дальнейшей эскалации".

Читайте такжеГлавный коммунист РФ допустил открытый ввод российских войск на ДонбассВ то же время эксперты считают, что хотя Россия подает скопление войск как тренировки, развертывание Москвой десантников в подконтрольном ей Крыму и создание базового лагеря в Воронеже, что за пять часов дороги от восточной границы Украины - это не простые кадровые перестановки.

Аналитики видят в действиях Кремля попытки запугать Украину наращиванием военной мощи на границе и риторикой о защите якобы "российских граждан". Целью такого поведения может быть желание заставить Киев пойти на уступки по территориям ОРДЛО и не противодействовать гибридным силам на уже захваченной части Донбасса.

"Хотя новый форпост в Воронеже выглядит временным, с потеплением войска могут оставаться там по крайней мере до российско-белорусских учений, запланированных на сентябрь. Кремль может надеяться, что ответы Запада на развертывание вновь продемонстрируют: несмотря на всю риторику, ни одно западное государство не придет на помощь Украине, если ей будет угрожать эскалация военной угрозы", - отмечается в материале.

Кроме того, аналитики предполагают, что Россия таким образом пытается шантажировать не Украину, а Запад, и пристально смотрит на то, как страны реагируют на ее действия вблизи украинской границы. Однако единого ответа, зачем Россия накапливает войска, у экспертов, ведь она посылает "смешанные сигналы".

Стягивание войск РФ к границе Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Катерина Комолова