Эти снаряды могли быть выпущены оккупантами в сторону Харькова, но теперь будут направлены по российским войскам.

Подразделения Вооруженных сил Украины захватили большой запас дальнобойных боеприпасов врага.

Об этом сообщает СтратКом в Telegram-канале.

Место нахождения этих боеприпасов не указывается, в то же время отмечается, что снаряды могли бы быть использованы оккупантами для обстрела Харькова.

Видео дня

"Подразделения ВСУ захватили очередной немалый запас дальнобойных боеприпасов, который рашисты планировали выпустить в сторону Харькова. Все упаковывается и вывозится для дальнейшей отправки их в сторону врага", - говорится в комментарии к соответствующему видео с боезапасами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Изюмом обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии люди. В частности, об одних из 64 похороненных известно, что эти люди находились в подвале жилого дома, в который было попадание.

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