Сообщается, что российское военное руководство пытается предотвратить массовую сдачу своих солдат.

Украинские защитники на юге успешно уничтожают российские самолеты, которые наносят удары по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, за предыдущие две недели ВСУ сбили два самолета и два вертолета армии РФ:

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"Начали новую неделю, начали новый отсчет".

Также, по ее словам, российское военное руководство пытается предотвратить массовую сдачу своих солдат в плен. Для этого производят работу с личным составом:

"Создают ротацию подразделений, чтобы максимально деморализованно вывозить в тыл, и там проводить их обработку, а уже после этого выводить на передовую. Все это делается довольно суетливо, потому что времени мало. Пораженные пункты управления и логистические центры не дают им такой возможности, поскольку они не могут поставлять на передовую и средства защиты, и оружие, и боеприпасы".

"У них нет определенного количества опытных командиров, потому что пораженные пункты управления – это и пораженный офицерский состав. Мы сейчас пытаются использовать такой период их растерянности, чтобы реализовать свои планы", – добавила Гуменюк.

Напомним, Гуменюк сообщила, что российские оккупанты стали чаще использовать авиацию.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

По состоянию на 13 сентября сообщалось, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, но не называют освобожденные населенные пункты в целях соблюдения норм безопасности.

Полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что мешает украинским бойцам освободить Херсон.

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