Украинские воины имеют определенные террориториальные успехи на этих двух направлениях.

Силы обороны развивают успех на Бахмутском направлении и продвигаются на Запорожье.

Как сообщают в Институте изучения войны (ISW), на этих двух направлениях наблюдается устойчивая тенденция к продвижению вперед.

Бахмутское направление

Аналитики отмечают, что ВСУ продвигаются к юго-западу от Бахмута. Особенно "горячо" в Клещиевке. В четверг появились геолокированные кадры, на которых российская артиллерия наносит удар по украинской боевой машине пехоты на западной окраине Клещиевки (примерно в 5 км к юго-западу от Бахмута), что указывает на то, что ВСУ силы достигли успехов в этом районе.

Видео дня

Один из российских "военкоров" сообщил, что ВСУ взяли под контроль несколько лесных массивов к западу от Клещиевки и усиливают давление на позиции войск РФ к юго-западу от Бахмута. Тем временем российские блогеры распространили кадры, на которых несколько российских солдат утверждают, что контролируют поселок, а на окраинах продолжаются ожесточенные бои.

Генштаб ВСУ интригует сообщениями из Клещиевки, заявляя, что наши войска продолжили контрнаступательные операции к югу и к северу от Бахмута и заняли новые позиции.

Представитель восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские воины сохраняют инициативу вокруг Бахмута и оттесняют оккупантов на Северном и южном флангах.

Вчера оккупанты пытались атаковать юго-западнее Бахмута в районе н. п. Ивановское (5 км юго-запад) и г. Белая Гора (14 км юго-запад), а также северо-западнее Бахмута в районе н. п. Берховка (1 км северо-запад) и Г. Богдановка (5 км северо-запад). Кроме того, захватчики провели наземные атаки на линии Дубово-Васильевка-Богдановка, и в направлении Орехово-Васильевка.

Запорожское направление

Аналитики отмечают, что вчера украинские войска вели контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и закрепили контроль над своими новыми позициями.

Кроме того, ВСУ продолжили контрнаступательные действия в западной части Запорожской области, в частности на Мелитопольском направлении.

Официальный представитель восточной группировки войск РФ Олег Чехов сообщил, что оккупанты отбили атаку украинских войск в районе Пятихаток (25 км юго-западнее Орехова).

"Военкоры" РФ путаются в информации относительно контрнаступления на этом направлении. Одни утверждают, что ВСУ пытались продвинуться из Пятихаток в сторону Жеребянки (27 км юго-западнее Орехова) двумя небольшими группами по 15 человек в каждой. Другие утверждают, что крупные украинские группировки якобы проводили волны безуспешных штурмов Жеребянки группами до 50 человек.

Российские блогеры также критиковали друг друга за умышленное преуменьшение украинского присутствия в Пятихатках. Несмотря на заявления Минобороны РФ о зачистке в населенном пункте, ВСУ значительно укрепили свои позиции там.

По версии россиян, ВСУ также вели штурмы в направлении н. п. Работино (12 км к югу от Орехова) и продвинулись неточно в направлении н. п. Вербово (18 км к юго-востоку от Орехова).

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал об украинском контрнаступлении. Глава государства подчеркнул, что украинские воины продвигаются вперед на фронте.

Ожесточенные бои за город-крепость идут уже десять месяцев, даже вопреки заявлениям российских оккупантов о захвате Бахмута. Сейчас бойцы ВСУ выдавливают россиян из Бахмута.

Аналитики Института изучения войны отметили, что ВСУ провели успешные наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись на юго-запад и Запад.

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