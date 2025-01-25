В 82-й ОДШБр акцентировали, что российские морпехи убивают украинских военнопленных.

Военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили целое подразделение 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ в Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины.

"Буковинские десантники готовы отправить всех военных преступников из 155-й бригады в ад", - отметили в отделе коммуникаций 82-й ОДШБр.

В бригаде акцентировали, что российские морпехи казнят украинских военнопленных:

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"Охота на этих уродов, убивающих наших пленных, прошла успешно и будет продолжаться в дальнейшем".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, на днях главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал основные выводы, которые можно сделать спустя шесть месяцев Курской операции:

"Во-первых, нельзя недооценивать врага. Во-вторых, надо учиться воевать, учиться побеждать, учиться делать выводы, возможно, из собственных ошибок. Ну, и конечно надо приобретать и преобладать в технологическом плане. То есть, иметь техническое преимущество. Потому что мы воюем не числом, а в первую очередь качеством и технологиями".

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