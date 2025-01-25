Военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили целое подразделение 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ в Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины.
"Буковинские десантники готовы отправить всех военных преступников из 155-й бригады в ад", - отметили в отделе коммуникаций 82-й ОДШБр.
В бригаде акцентировали, что российские морпехи казнят украинских военнопленных:
"Охота на этих уродов, убивающих наших пленных, прошла успешно и будет продолжаться в дальнейшем".
Операция ВСУ в Курской области - актуальное
Напомним, на днях главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал основные выводы, которые можно сделать спустя шесть месяцев Курской операции:
"Во-первых, нельзя недооценивать врага. Во-вторых, надо учиться воевать, учиться побеждать, учиться делать выводы, возможно, из собственных ошибок. Ну, и конечно надо приобретать и преобладать в технологическом плане. То есть, иметь техническое преимущество. Потому что мы воюем не числом, а в первую очередь качеством и технологиями".