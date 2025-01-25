По словам военного, северокорейские солдаты в последнее время несколько изменили тактику своих штурмовых действий.

Военнослужащие КНДР на Курщине проводят штурмовые действия большими группами от 50 человек, двигаясь по открытой местности. Об этом рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Петр Гайдащук.

"Тактика действий северокорейских военных на Курщине отличается от россиян. В частности, военнослужащие КНДР не действуют малыми штурмовыми группами. Они проводят штурмовые действия большим группами - от 50 и более военных. Часто они наступательные действия проводят на открытой местности, где атакуют позиции ВСУ в полный рост. Северокорейские военные также не обращают внимания на дроны ВСУ во время атак и пытаются их сбить стрелковым оружием. Двигаются быстро и пытаются как можно скорее сблизиться с позициями ВСУ", - заявил он в эфире Еспресо.

По его словам, северокорейские военные в последнее время несколько изменили тактику своих штурмовых действий.

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"В последнее время наблюдается и применение малых штурмовых групп для атаки. Российские пленные рассказывают о том, что они вместе готовились к боевым действиям с северокорейскими военными на одних полигонах. По словам пленных россиян, военные из КНДР имеют достаточно времени для подготовки, лучше экипированы, имеют российское вооружение и даже лучшее питание. Главной задачей для них является именно штурм позиций ВСУ и только в случае успеха россияне уже идут следом для закрепления на позициях и оборонительных действий", - рассказал Гайдащук.

По его мнению, военные КНДР отрабатывают какую-то собственную тактику на поле боя. Он добавил:

"Поскольку, в начале их привлечения к штурмовым действиям украинские подразделения наблюдали за постоянными атаками с большим количеством личного состава. Сейчас же штурмовые действия северокорейских военных приобрели комбинированный характер. В частности, они могут атаковать, как большими группами, так и малыми. Они действительно испытывают различные тактики, учатся и пытаются этот опыт переносить снова на поле боя".

Военные КНДР на Курщине - потери

Новое развертывание войск КНДР сохранит нынешние темпы пехотных атак в Курской области, но также приведет к высокому уровню потерь среди северокорейцев. Как оценили аналитики Института по изучению войны (ISW), новые группировки солдат КНДР будут нести не меньшие потери, которые могут достичь от 30 до 45 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно.

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