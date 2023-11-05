Общие потери захватчиков за сутки составили 413 человек, один оккупант сдался в плен.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил обновленную информацию о потерях российских оккупантов на Таврическом направлении.

В своем Telegram-канале он отметил, что захватчики продолжают нести потери в живой силе. На Таврическом направлении враг нанес восемь авиаударов, 56 ударов дронами, провел 42 боевых столкновения и совершил 826 артобстрелов.

"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского", - отметил командующий.

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Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 тыс. 39 огневых задач.

"Общие потери врага составили 413 человек. Один оккупант сдался в плен. Уничтожено 12 единиц военной техники", - написал он и добавил, что речь идет о танке, четырех боевых бронированных машинах, двух артиллерийских системах, трех беспилотниках, двух автомобилях, а также трех складах боеприпасов.

В то же время, отметил командующий, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Что происходит на фронте

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 5 ноября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку.

В то же время украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны Украины отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское.

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