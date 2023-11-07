Общие потери россиян в личном составе пересекли черту в 306 тысяч.

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 российских оккупантов. Также уничтожено 72 единицы разнообразного вооружения врага.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В целом, боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 ноября 2023 года ориентировочно составили уже 306860 человек.

Также за сутки увеличилось количество уничтоженных вражеских танков - до 5293 единиц (+5 за сутки); боевых бронированных машин - до 9974 единиц (+16); артиллерийских систем - до 7410 единиц (+21); РСЗО - до 869 единиц (+2); БПЛА оперативно-тактического уровня - до 5557 (+3); автомобильной техники и автоцистерн - до 9767 единиц (+23); специальной техники - до 1049 единиц (+2).

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И как уже известно, также враг потерял в этой войне: 322 самолета, 324 вертолета, 20 кораблей и катеров, 1 подводную лодку и 570 средств противовоздушной обороны.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральный штаб также сообщил, что за прошедшие сутки, 6 ноября, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу оккупационных войск.

В утренней сводке отмечается, что силы ПВО уничтожили ударный БПЛА типа "Shahed-136/131" и разведывательный БПЛА врага.

В свою очередь ракетные войска ВСУ поразили за сутки 3 артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель войск РФ.

Ранее, 5 ноября, донецкие паблики сообщили о мощных взрывах в оккупированном поселке Седово у границы с Российской Федерацией на берегу Азовского моря. На кадрах, снятых местными жителями, можно увидеть вторичную детонацию. При этом сообщалось, что "снесло взрывом" склад БК и ремонтную базу оккупантов, на которой размещались вертолеты.

Информацию о взрывах на складе БК россиян и стоянке военных автомобилей врага подтвердил советник мэра захваченного Мариуполя Петр Андрющенко.

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