В то же время, россияне нанесли по Украине 41 авиационный удар и совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация за минувшие сутки, 6 июня, нанесла 17 ударов по позициям российских захватчиков и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам врага.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 июня, за прошедшие сутки украинские военные также уничтожили российский штурмовик Су-25 и четыре разведывательных БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага", - добавили в Генштабе.

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В то же время, россияне в течение вторника нанесли по Украине 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. все ракеты были уничтожены.

"Также, враг нанес 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что российские террористы вчера взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС для недопущения продвижения наших войск. В результате этого теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают попытки захвата Луганской и Донецкой областей Украины. За минувшие сутки украинские бойцы отразили здесь более 30 вражеских атак.

Кроме этого, вчера российские оккупанты второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области, зафиксировано 6 прилетов. По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован.

Между тем, в Минобороны сообщили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС существенно не повлиял на позиции Вооруженных сил Украины, и для украинских сил изменений в планах не произошло.

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