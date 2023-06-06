На юге Украины войска РФ находятся в обороне, напомнила Маляр

В Министерстве обороны заявили, повлиял ли подрыв Каховской ГЭС российскими войсками на позиции Вооруженных сил Украины.

"Утром было совещание относительно того, влияет ли эта катастрофа на позиции наших ВСУ. По состоянию на сегодняшний день все происходит по плану", - заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал.

Она подчеркнула, что на юге Украины войска РФ находятся в обороне:

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"Где-то есть определенное продвижение. Но, поймите, динамика постоянно меняется. Обе стороны постоянно немножко продвигаются то в одну сторону, то в другую. Слишком рано говорить о каких-то результатах. Идут бои местного значения".

Подрыв Каховской ГЭС - подробности

Напомним, рано утром 6 июня стало известно, что российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС.

Как заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, рссийские оккупанты перемещали взрывчатые вещества и технику для осуществления дистанционного подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал террористический акт России на Каховской ГЭС. Он заявил, что это военное преступление оккупантов подвергает риску тысячи мирных жителей и уничтожает экологию местности.