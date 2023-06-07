Россияне пытались наступать на село, которое уже полгода под оккупацией. По крайней мере, было раньше.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Луганскую и Донецкую области Украины. За сутки украинские бойцы отразили здесь более 30 вражеских атак, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районе Кременной и Белогоровки Луганской области, а также возле Берестово Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские бойцы отразили все 13 атак противника в районе города Марьинка. На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг не атаковал, ограничившись артиллерийскими и авиационными ударами.

Видео дня

Весьма интересным образом Генштаб подает ситуацию в районе Бахмута.

"На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещеевки, успеха не имел", – говорится в сегодняшней сводке.

Примечательным здесь является то обстоятельство, что Клещеевка находится под российской оккупацией с января 2023 года. По крайней мере находилась до недавнего времени.

Ситуация на фронте – последние новости

Вчера российские оккупанты второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковщины. Была атакована насосная станция возле села Масютовка. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, утечки аммиака в воздухе не зафиксировано.

В Министерстве обороны заявили, что подрыв Каховской ГЭС российскими войсками существенно не повлиял на позиции Вооруженных сил Украины. По словам замминистра Анны Маляр, для украинских сил изменений в планах не произошло.

Вас также могут заинтересовать новости: