Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено почти 160 огневых задач.

В течение суток, 1 ноября, Вооруженные силы уничтожили 25 оккупантов, три склада с боеприпасами, три вражеских "Градп", "Акацию", "Нону" и "Тор" на юге Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 8 авиационных ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено почти 160 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на 25 рашистов, 3 реактивные системы залпового огня "Град", самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", зенитно-ракетный комплекс "Тор", 11 единиц авто-бронетехники, 3 склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах", – говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время в Черном море находится группировка из 10 кораблей, которые продолжают маневры под прикрытием крымского побережья. Наготове один большой десантный корабль и один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами".

Ситуация на юге Украины: что известно

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать оккупированные населенные пункты и наносят удары по позициям российской армии на юге Украины.

Ранее сообщалось, ВСУ метко атаковали скопления российских оккупантов в районе Снигиревки. За сутки, 31 октября, было выполнено около 180 огневых задач.

В то же время во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области с 6 ноября российские войска хотят начать так называемую "принудительную эвакуацию" жильцов. После этого захватчики остановят курсирование пассажирских катеров через Днепр.

Вас также могут заинтересовать новости: