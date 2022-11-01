Российские захватчики собираются переселить более 70 000 украинцев.

Во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области с 6 ноября российские войска хотят начать так называемую "принудительную эвакуацию" жителей.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационную власть региона.

В частности, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что депортацию украинцев оккупанты планируют завершить в течение трех дней. После этого захватчики остановят курсирование пассажирских катеров через Днепр.

Видео дня

По словам Сальдо, людей переселят на левый берег Днепра, во временно оккупированный Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовскую и Воронежскую области страны-агрессора.

Гауляйтер объяснил это тем, что Каховская ГЭС "под наибольшей угрозой".

Российские захватчики собираются переселить более 70 000 украинцев.

Ситуация в Херсонской области

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля после вторжения РФ.

Сейчас Силы обороны продолжают освобождать временно захваченную территорию Херсонской области от российских оккупантов. По последним данным, деоккупировано уже более 90 населенных пунктов Херсонщины.

По данным Генштаба, российские оккупанты вывозят из больниц Херсона все оборудование и медикаменты. Отмечается, что продолжается так называемая "эвакуация" оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений.

Председатель Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что в оккупированном Херсоне находится большое количество личного состава армии РФ. Российских военных в городе больше, чем гражданского населения.

Вас также могут заинтересовать новости: