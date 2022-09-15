Еще 200 российских оккупантов не вернутся домой живыми / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составили 53850 человек.

Об этом речь идет в ежедневной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что 200 человек были ликвидированы в течение последних суток.

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"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях", – сообщили в Генштабе.

Кроме этого, враг потерял: 

  • танков – 2193 (+13) единицы;
  • боевых бронированных машин – 4682 (+17);
  • артиллерийских систем – 1295 (+5);
  • РСЗО – 311;
  • средств ПВО – 167;
  • самолетов – 250 (+4);
  • вертолетов – 215;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908;
  • крылатых ракет – 233;
  • кораблей / катеров ‒ 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21);
  • специальной техники ‒ 120.
Еще 200 российских оккупантов не вернутся домой живыми / инфографика УНИАН

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 

По состоянию на вечер 14 сентября известно, что Силы обороны Украины уже освободили в Харьковской области около 8500 квадратных километров территории. В частности, в области уже освобождено около 388 населенных пунктов.

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