Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составили 53850 человек.

Об этом речь идет в ежедневной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что 200 человек были ликвидированы в течение последних суток.

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"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях", – сообщили в Генштабе.

Кроме этого, враг потерял:

танков – 2193 (+13) единицы;

боевых бронированных машин – 4682 (+17);

артиллерийских систем – 1295 (+5);

РСЗО – 311;

средств ПВО – 167;

самолетов – 250 (+4);

вертолетов – 215;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908;

крылатых ракет – 233;

кораблей / катеров ‒ 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21);

специальной техники ‒ 120.

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел.

По состоянию на вечер 14 сентября известно, что Силы обороны Украины уже освободили в Харьковской области около 8500 квадратных километров территории. В частности, в области уже освобождено около 388 населенных пунктов.

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