Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составили 53850 человек.
Об этом речь идет в ежедневной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что 200 человек были ликвидированы в течение последних суток.
"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях", – сообщили в Генштабе.
Кроме этого, враг потерял:
- танков – 2193 (+13) единицы;
- боевых бронированных машин – 4682 (+17);
- артиллерийских систем – 1295 (+5);
- РСЗО – 311;
- средств ПВО – 167;
- самолетов – 250 (+4);
- вертолетов – 215;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908;
- крылатых ракет – 233;
- кораблей / катеров ‒ 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21);
- специальной техники ‒ 120.
Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел.
По состоянию на вечер 14 сентября известно, что Силы обороны Украины уже освободили в Харьковской области около 8500 квадратных километров территории. В частности, в области уже освобождено около 388 населенных пунктов.
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