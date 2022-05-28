Обстановка в районах выполнения задач остается сложной.

На Харьковском и Запорожском направлениях украинские военные осуществляют укрепление оборонительных рубежей.

Об этом сообщил командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины", - уточнил Наев.

В свою очередь, в Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь осуществляет наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующей попыткой окружить украинские войска.

Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника, подчеркнул Наев.

"Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удерживания тех участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", - сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия по захвату Северодонецка, Лимана и Лисичанска с дальнейшим выходом на админграницы Луганской и Донецкой области. Противник возобновил наступление на Словянском направлении.

Местные власти допускают, что ВСУ могут отойти от Северодонецка, чтобы избежать окружения врага.

По мнению экспертов из ISW, русские могут окружить город, но их продвижение в самом застроенном населенном пункте замедлится.

В то же время российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления.

На границе Донецкой и Запорожской областей российские войска понесли потери и отступили.

В результате боев ВСУ уничтожили уже 30 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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