По некоторым данным, украинские бойцы минуснули более 20 россиян.

Вооруженные силы Украины ударили по общежитию в Алчевске, где размещались российские военные. Оккупанты признали ликвидацию 10 человек.

По данным журналиста Дениса Казанского, украинская армия применила реактивные системы залпового огня HIMARS. При этом он указал, что реальные потери захватчиков раза в два больше, чем россияне признали, - более 20 человек.

В свою очередь так называемый "мэр" Алчевска Альберт Апшев заявил, что ВСУ якобы ударили по общежитиям с беженцами и строителя.

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"Ракетный удар пришелся по трем общежитиям ДонГТИ (Донбасский государственный институт), в которых у нас также размещены переселенцы. В этих общежитиях проживали и строители, которые помогали восстанавливать республику после обстрелов украинских вооруженных формирований", - пожаловался пособник Кремля.

Ситуация на Донбассе - что известно

Российские захватчики сосредоточили свои силы на захвате Донецкой и Луганской областей. На этой территории Уккраины идут ожесточенные бои. Одним из самых сложных направлений остается Бахмутское, но украинская армия уверенно держит позиции.

При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупанты постепенно продвигаются в районе Бахмута, но еще не окружили город, ведут наступательные операции в районе Авдеевка-Донецка, но обороняются на линии Сватово-Кременная.

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